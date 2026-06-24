Маршруты автобусов временно изменятся в Красноярске

В Красноярске из-за реконструкции теплосети на улице Тамбовской с 27 июня по 8 июля три автобусных маршрута поменяют свои схемы движения. Изменения затронут автобусы № 9, 56 и 90. Об этом сообщили в городской администрации.
Участок от дома № 31/1 по Тамбовской до пересечения с улицей Борисевича будет закрыт, поэтому остановка «2-я Шинная улица» временно не работает. Вместо неё пассажиры смогут пользоваться остановками «Северная» (в сторону города), «Автостоянка ВДВ» и «4-я Шинная улица».
Маршрут № 56 в направлении Шинного кладбища поедет в объезд: с улицы Шевченко свернёт на 4-ю Шинную, затем на Борисевича и вернётся на привычный путь. В обратную сторону схема аналогичная.
Автобусы № 9 и № 90, следующие в сторону Верхней Базаихи, будут проезжать микрорайон Шинников по улице 4-я Шинная. Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки с учётом временных изменений.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае запустили новый маршрут, связывающий Красноярск и Ужур.