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Зуб начал прорастать в пазухе носа у воронежской школьницы

Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Источник: АиФ Воронеж

Врачи ОДКБ № 1 в Воронеже удалили из пазухи носа 14-летней девочки зачаток зуба. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в среду, 24 июня.

После осмотра челюстно-лицевым хирургом и компьютерной томографии выяснилось, что в правой верхнечелюстной пазухе пациентки находится зачаток зуба. При этом он был аномально расположен — на нижней стенке пазухи. Медики признались, что с подобным случаем они столкнулись впервые. Известно, что ранее девочка получила травму.

По словам врачей, сохранение зуба могло привести к воспалению. Инородное тело нарушало дренаж пазухи и циркуляцию воздуха. В связи с этим было принято решение об удалении зачатка зуба.

Послеоперационный период протекал хорошо. Пациентку выписали на пятый день после хирургического вмешательства.

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