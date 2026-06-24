В четыре района Красноярска возвращают горячую воду

Вечером 24 июня в Ленинский, Кировский, часть Советского и Свердловского районов Красноярска вернется горячая вода. Специалисты СГК завершили гидравлические испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-1.
«Со вчерашнего дня мы заполняем систему, а сегодня с утра доводим параметры горячей воды до нормативных», — добавили в компании.
Горожанам напоминают, что заранее точно сказать, где и когда вода вернется раньше срока, невозможно: решение принимается только после оценки состояния сетей. Также жилищным организациям необходимо открыть задвижки на домах.
Следующие гидравлические испытания пройдут на ТЭЦ-3 с 13 по 22 июля.
Подробную информацию об отключениях можно уточнить в управляющих компаниях. Также для горожан доступна интерактивная карта по этой ссылке.