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В четыре района Красноярска возвращают горячую воду

В Ленинский, Кировский, часть Советского и Свердловского районов обещают вернуть горячую воду.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 24 июня в Ленинский, Кировский, часть Советского и Свердловского районов Красноярска вернется горячая вода. Специалисты СГК завершили гидравлические испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-1.

«Со вчерашнего дня мы заполняем систему, а сегодня с утра доводим параметры горячей воды до нормативных», — добавили в компании.

Горожанам напоминают, что заранее точно сказать, где и когда вода вернется раньше срока, невозможно: решение принимается только после оценки состояния сетей. Также жилищным организациям необходимо открыть задвижки на домах.

Следующие гидравлические испытания пройдут на ТЭЦ-3 с 13 по 22 июля.

Подробную информацию об отключениях можно уточнить в управляющих компаниях. Также для горожан доступна интерактивная карта по этой ссылке.