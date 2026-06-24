Руководство футбольного клуба Перми недовольно итогами сезона

Представители ФК «Амкар Пермь» неудовлетворены концовкой сезона, сообщается на сайте команды.
Клуб закончил сезон на 5 месте в «Дивизионе А Серебро» ФНЛ-2. Для попадания в «Золото» пермякам надо было сыграть вничью с «Динамо Владивосток» или выиграть их. Футболисты Перми проиграли дома 0:1 и не смогли подняться в следующую лигу.
На следующий сезон перед командой поставлена задача выйти в «Золото». В руководстве осознают все трудности осеннего этапа «Серебра». Вылет в Лигу Б расценивается как катастрофа.
По итогам встречи с болельщиками было объявлено, что планируются изменения в составе команде и тренерского штаба. Спортивный блок сделает всё возможное, чтобы укомплектовать состав футболистами высокого класса.
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