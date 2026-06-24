Руководство футбольного клуба Перми недовольно итогами сезона

Клуб закончил сезон на 5 месте в «Дивизионе А Серебро» ФНЛ-2. Для попадания в «Золото» пермякам надо было сыграть вничью с «Динамо Владивосток» или выиграть их. Футболисты Перми проиграли дома 0:1 и не смогли подняться в следующую лигу.