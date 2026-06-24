Коттеджный поселок на 9 тысяч квадратных метров построят по КРТ в Лыскове

На территории может расположиться не менее 9,2 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья. Для будущих жильцов в радиусе 1,2 км предоставлена вся необходимая инфраструктура, в том числе остановка общественного транспорта «Лысково — Ярмарка». Помимо жилых домов, по договору КРТ на участке появятся объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также будет проведено благоустройство и озеленение.