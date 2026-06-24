Коттеджный поселок на 9 тысяч квадратных метров построят по КРТ в Лыскове

В Лыскове появится новый коттеджный поселок площадью более 9 тысяч квадратных метров. Строительство пройдет по договору о комплексном развитии территорий (КРТ). Проект реализуется при участии ДОМ.РФ.
Застройка пройдет рядом с трассой М-7 около улиц Водозаборной и Казанской. В непосредственной близости от участка протекает река Валава, а неподалеку расположен Лысковский плодопитомник.
На территории может расположиться не менее 9,2 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья. Для будущих жильцов в радиусе 1,2 км предоставлена вся необходимая инфраструктура, в том числе остановка общественного транспорта «Лысково — Ярмарка». Помимо жилых домов, по договору КРТ на участке появятся объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также будет проведено благоустройство и озеленение.
Заявки на участие в торгах принимаются до 17 августа, а аукцион состоится 21 августа. Начальная цена права заключения договора КРТ — 1,82 млн рублей. Проект реализуют в течение семи лет.
Ранее на сайте pravda.nn.ru сообщили о том, что ДОМ.РФ поможет обеспечить Нижегородскую область коммунальной, строительно-дорожной и сельскохозяйственной техникой.