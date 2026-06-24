В Александровском округе появится новое образовательно-туристическое пространство

Проект также рассчитан на вовлечение молодежи в изучение родного края и краеведение. В Яйве уже работают патриотические и молодежные объединения, такие как «Хранители истории», «Юнармия» и «Молодая Гвардия». К работе над проектом привлекли и школьницу — ученицу 10 класса Дарью Курганову, как молодого эксперта.