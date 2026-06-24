В Бобровском районе Воронежской области построили новый тепличный комплекс

«ЭКО-культура» начала строить этот тепличный комплекс мощностью 60 тыс. тонн томатов, огурцов и листовых салатов в год в 2023-м. Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума также в 2023 году. В теплицах уже произведено 35 тыс. тонн продукции, а до конца года планируют произвести еще 60 тыс. тонн.