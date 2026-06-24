В Бобровском районе Воронежской области построили новый тепличный комплекс

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» ввел в эксплуатацию последнюю очередь нового тепличного комплекса в Бобровском районе Воронежской области. Об этом председатель совета директоров холдинга Александр Рудаков сообщил на встрече с главой региона Александром Гусевым.
«ЭКО-культура» начала строить этот тепличный комплекс мощностью 60 тыс. тонн томатов, огурцов и листовых салатов в год в 2023-м. Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума также в 2023 году. В теплицах уже произведено 35 тыс. тонн продукции, а до конца года планируют произвести еще 60 тыс. тонн.
«ЭКО-культура» — один из крупнейших производителей овощей защищенного грунта в России. Сейчас в холдинг входят 13 тепличных комплексов в 8 регионах страны, их площадь превышает 580 га. Александр Рудаков поблагодарил губернатора и главу Бобровского района Анатолия Балбекова за поддержку инвестпроекта, в том числе в части затрат на инфраструктуру. Глава холдинга также рассказал на встрече о дальнейших инвестиционных планах предприятия.
Отметим, чтобы стать участником национального проекта и получать консультации по действующим мерам поддержки и проводимым мероприятиям, можно обратиться в Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК по телефону 212−74−61.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.