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Воронежская область задержится в зоне желтой опасности по грозе, граду и ветру

Непогода ожидается в регионе до вечера 26 июня.

Источник: Комсомольская правда

До пятницы в Воронежской области прогнозируют непогоду. Регион вошел в зону желтой опасности сразу по четырем критериям.

Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, с шести утра и до шести часов вечера четверга, 25 июня, в Воронежской области местами ожидаются ливни, в отдельных районах — град, а также сильный ветер с порывами до 15−17 метров в секунду.

А с 18 часов вечера 24 июня до шести утра пятницы, 26 июня, местами по области синоптики прогнозируют грозы.

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