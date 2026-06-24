Воронежская область задержится в зоне желтой опасности по грозе, граду и ветру

До пятницы в Воронежской области прогнозируют непогоду. Регион вошел в зону желтой опасности сразу по четырем критериям.
Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, с шести утра и до шести часов вечера четверга, 25 июня, в Воронежской области местами ожидаются ливни, в отдельных районах — град, а также сильный ветер с порывами до 15−17 метров в секунду.
А с 18 часов вечера 24 июня до шести утра пятницы, 26 июня, местами по области синоптики прогнозируют грозы.
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