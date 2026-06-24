Проблемы с топливом на АЗС в Воронеже связали с логистикой и ажиотажем

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в соседней Липецкой области с 23 по 28 июня включительно ограничена продажа бензина. Физические лица могут приобрести не более 30 литров за раз и только в бак автомобиля. При этом ограничения на отпуск дизельного топлива не вводятся. Бензин также отпускают только в бак в Курской области. В Тамбовской области в свою очередь отмечают, что «за последние дни отмечено резкое увеличение розничного спроса на топливо — на 25% по сравнению с обычными показателями». Из-за ограниченного количества специализированных бензовозов на отдельных АЗС в регионе могут отсутствовать бензин и дизтопливо.