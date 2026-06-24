Зуб начал прорастать в пазухе носа у школьницы из Воронежской области

После осмотра челюстно-лицевым хирургом и компьютерной томографии выяснилось, что в правой верхнечелюстной пазухе пациентки находится зачаток зуба. При этом он был аномально расположен — на нижней стенке пазухи. Медики признались, что с подобным случаем они столкнулись впервые. Известно, что ранее девочка получила травму.