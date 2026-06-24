Зуб начал прорастать в пазухе носа у школьницы из Воронежской области

Врачи ОДКБ № 1 в Воронеже удалили из пазухи носа 14-летней девочки зачаток зуба. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в среду, 24 июня.
После осмотра челюстно-лицевым хирургом и компьютерной томографии выяснилось, что в правой верхнечелюстной пазухе пациентки находится зачаток зуба. При этом он был аномально расположен — на нижней стенке пазухи. Медики признались, что с подобным случаем они столкнулись впервые. Известно, что ранее девочка получила травму.
По словам врачей, сохранение зуба могло привести к воспалению. Инородное тело нарушало дренаж пазухи и циркуляцию воздуха. В связи с этим было принято решение об удалении зачатка зуба.
Послеоперационный период протекал хорошо. Пациентку выписали на пятый день после хирургического вмешательства.