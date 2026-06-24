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Полиция Алматы устроила рейд по автобусам: 127 машин увезли на штрафстоянку

Департамент полиции (ДП) Алматы обратился с важным заявлением к жителям. Согласно нему, в настоящее время на территории города проводится оперативное профилактическое мероприятие «Автобус», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным ведомства, оно направлено на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и повышение транспортной дисциплины среди водителей общественного транспорта.

Известно, что с начала проведения мероприятия пресечено порядка 900 правонарушений. 127 автобусов водворены на специализированную штрафную стоянку.

Наиболее распространённые нарушения — это несоблюдение правил перевозки пассажиров и самовольное переоборудование транспортных средств.

Стражи порядка настоятельно призывают перевозчиков и водителей строго соблюдать требования законодательства.

Также мы уже рассказывали, что 23 июня 2026 года в Алматы прошла полицейская отработка с массовой эвакуацией автомобилей нарушителей.