Полиция Алматы устроила рейд по автобусам: 127 машин увезли на штрафстоянку

По данным ведомства, оно направлено на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и повышение транспортной дисциплины среди водителей общественного транспорта.
Известно, что с начала проведения мероприятия пресечено порядка 900 правонарушений. 127 автобусов водворены на специализированную штрафную стоянку.
Наиболее распространённые нарушения — это несоблюдение правил перевозки пассажиров и самовольное переоборудование транспортных средств.
Стражи порядка настоятельно призывают перевозчиков и водителей строго соблюдать требования законодательства.
Также мы уже рассказывали, что 23 июня 2026 года в Алматы прошла полицейская отработка с массовой эвакуацией автомобилей нарушителей.