В Калининграде 25 июня проверят систему оповещения населения

В промежутке с 14:00 до 17:00 электросирены включат на короткое время — не более 10 секунд.
Это плановая техническая проверка готовности оборудования. Действий от жителей не требуется. Власти предупреждают, что звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
Проверки систем оповещения проводятся регулярно. В прошлый раз — в марте 2026 года — включения были также кратковременными. Жителей просят сохранять спокойствие.
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