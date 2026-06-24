Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде 25 июня проверят систему оповещения населения

Управление по делам ГО и ЧС города сообщает, что 25 июня 2026 года в Калининграде будет проведена проверка системы оповещения населения.

Источник: KaliningradToday

В промежутке с 14:00 до 17:00 электросирены включат на короткое время — не более 10 секунд.

Это плановая техническая проверка готовности оборудования. Действий от жителей не требуется. Власти предупреждают, что звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.

Проверки систем оповещения проводятся регулярно. В прошлый раз — в марте 2026 года — включения были также кратковременными. Жителей просят сохранять спокойствие.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше