Прилетевший из Нижнего Новгорода в Москву «Суперджет» вышел из строя

В столичном аэропорту Шереметьево зафиксированы неполадки сразу на двух лайнерах типа «Суперджет», эксплуатируемых авиакомпанией «Россия». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Первый борт, следовавший по маршруту Нижний Новгород — Москва, после приземления подал сигнал о чрезмерной вибрации силовой установки. Экипаж принял решение переместить воздушное судно на стоянку, используя при этом лишь одну функционирующую двигательную систему.
Через 37 минут аналогичная проблема обнаружилась на втором самолёте, готовившемся к вылету в Казань. Из‑за выявленной сильной вибрации двигателя лайнер также был отведён на стоянку; в момент инцидента на борту находились 79 пассажиров.
В настоящее время оба самолёта исключены из полётной эксплуатации. Для выяснения причин технических сбоев к работе приступила комиссия Росавиации.
Ранее особый режим ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 24 июня.