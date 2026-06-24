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Прилетевший из Нижнего Новгорода в Москву «Суперджет» вышел из строя

Экипаж принял решение переместить воздушное судно на стоянку, используя при этом лишь одну функционирующую двигательную систему.

В столичном аэропорту Шереметьево зафиксированы неполадки сразу на двух лайнерах типа «Суперджет», эксплуатируемых авиакомпанией «Россия». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Первый борт, следовавший по маршруту Нижний Новгород — Москва, после приземления подал сигнал о чрезмерной вибрации силовой установки. Экипаж принял решение переместить воздушное судно на стоянку, используя при этом лишь одну функционирующую двигательную систему.

Через 37 минут аналогичная проблема обнаружилась на втором самолёте, готовившемся к вылету в Казань. Из‑за выявленной сильной вибрации двигателя лайнер также был отведён на стоянку; в момент инцидента на борту находились 79 пассажиров.

В настоящее время оба самолёта исключены из полётной эксплуатации. Для выяснения причин технических сбоев к работе приступила комиссия Росавиации.

Ранее особый режим ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 24 июня.