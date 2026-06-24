Онколог рассказал, в каких случаях стоит посещать солярий

«Зону с высокой ультрафиолетовой нагрузкой лучше посещать с предварительной подготовкой. Поэтому перед отъездом в отпуск лучше несколько раз посетить солярий. В настоящее время он не является причиной возникновения опухолей, поскольку никто не покупает эту машину себе домой, а все ходят в салон. Там люди подготовлены и, естественно, не допустят осложнений или проблем», — сказал Черемушкин NEWS.ru.