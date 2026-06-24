Утомлённые солнцем. На Аллее городов воинской славы выгорели таблички

Добравшись до места, кор­рес­пон­ден­т обратила внимание в первую очередь на таблички с названиями городов воинской славы. Они расположены у корней голубых елей, высаженных десять лет назад. Табличка самого Ростова-на-Дону сильно выгорела на южном солнце, буквы едва различимы. Таблички Нальчика и Хабаровска совсем поблёкли — кажется, ещё немного, и надписи исчезнут полностью, останутся лишь металлические прямоугольники. Остальные информационные знаки тоже не в лучшем состоянии: некоторые покосились, на других краска выгорела, третьи покрылись ржавчиной.