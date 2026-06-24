Калининградское здравоохранение ждёт 1,3 тысячи медиков-целевиков, которые сейчас получают образование

«Программа целевого обучения в Калининградской области действует уже несколько лет, — подчеркнул глава ведомства. — У нас сейчас порядка 1 300 студентов-целевиков получают образование в медицинских вузах страны. И в течение пяти лет эти студенты, наши будущие коллеги, будут трудоустраиваться в медицинские организации».