В Прикамье отремонтируют мост через реку Алмаз

Последний раз мост ремонтировали в 2005 году. Длина сооружения в виде арки — 9 м, работы также ведутся и на подходах. В ходе капремонта старую переправу демонтировали, грунт в основании арки заменили на песчано-гравийную смесь. Рабочие возвели опоры, произвели их гидроизоляцию. В настоящее время специалисты укрепляют русло реки и собирают новое арочное пролетное строение. Готовность работ составляет 35%.