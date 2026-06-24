В Прикамье отремонтируют мост через реку Алмаз

Капитальный ремонт моста через реку Алмаз ведется в Пермском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сооружение расположено на автодороге Чернушка — Тюш — Явгильдино в районе села Алмаз Октябрьского округа, сообщили в министерстве транспорта региона.
Последний раз мост ремонтировали в 2005 году. Длина сооружения в виде арки — 9 м, работы также ведутся и на подходах. В ходе капремонта старую переправу демонтировали, грунт в основании арки заменили на песчано-гравийную смесь. Рабочие возвели опоры, произвели их гидроизоляцию. В настоящее время специалисты укрепляют русло реки и собирают новое арочное пролетное строение. Готовность работ составляет 35%.
Помимо моста через реку Алмаз, работы по нацпроекту ведутся по всему региону еще на 29 сооружениях. В Октябрьском округе также ремонтируют мост через реку Атер в районе поселка Щучье Озеро.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.