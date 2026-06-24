Красноярцам рассказали о «подводных камнях» ипотечных каникул для семей с детьми

«Важно понимать, что банк не прощает вам ежемесячные платежи, вы все равно должны будете их заплатить, но они переносятся на конец срока кредита. В случае досрочного погашения ипотечного кредита нужно будет также выплатить разом всю сумму, которую вы не оплатили за льготный период. Основная проблема заключается в том, что многие думают, что им не нужно платить ипотеку полтора года, но в любом случае банк переносит неуплаченные проценты на конец срока».