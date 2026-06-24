Красноярцам рассказали о «подводных камнях» ипотечных каникул для семей с детьми

Госдума РФ расширила кредитные каникулы по ипотеке для семей с детьми, теперь льготный период устанавливается на 18 месяцев.
Ранее оформить каникулы можно было на полгода при снижении доходов семьи более чем на 20%, а также если платежи по ипотеке превышали 40% семейного бюджета. После принятия нового закона право на ипотечный перерыв возникает независимо от среднемесячного дохода. Однако оформить кредитные каникулы можно в течение 180 дней со дня рождения или усыновления ребёнка при условии, что в семье двое и более детей.
Как рассказала «7 каналу Красноярск» эксперт по недвижимости Ольга Петрова, у нового закона есть свои «подводные камни»:
«Важно понимать, что банк не прощает вам ежемесячные платежи, вы все равно должны будете их заплатить, но они переносятся на конец срока кредита. В случае досрочного погашения ипотечного кредита нужно будет также выплатить разом всю сумму, которую вы не оплатили за льготный период. Основная проблема заключается в том, что многие думают, что им не нужно платить ипотеку полтора года, но в любом случае банк переносит неуплаченные проценты на конец срока».
Добавим, что с первого по шестой месяц проценты по кредиту не начисляются. С седьмого месяца их начисление возобновляется.
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