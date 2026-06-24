На Аллее городов воинской славы выгорели таблички

В нашу редакцию обратились неравнодушные читатели, встревоженные состоянием Аллеи городов воинской славы, что расположена на площади перед старым аэропортом Ростова. По словам ростовчан, территория там не ухожена, трава не кошена, а памятные таблички с названиями городов-героев покрылись ржавчиной.
Корреспондент rostov.aif.ru съездила на место событий, чтобы лично оценить ситуацию и выяснить, насколько обоснованы жалобы горожан.
Ворота в город.
Особый статус этому месту придают расположение и история. Аллея находится на знаковой для Ростова-на-Дону земле: здесь когда-то располагался старый аэропорт, где начинались и заканчивались многочисленные путешествия жителей и гостей донской столицы. Сегодня здесь работает областной автовокзал — узел с высокой проходимостью, куда ежедневно прибывают рейсы из разных районов Дона.
Для приезжих, выходящих с перрона, эта зона становится буквально воротами в город и первым впечатлением о донской столице. Тем обиднее местным жителям слышать об упадке аллеи, ведь именно так её видят гости.
Добравшись до места, корреспондент обратила внимание в первую очередь на таблички с названиями городов воинской славы. Они расположены у корней голубых елей, высаженных десять лет назад. Табличка самого Ростова-на-Дону сильно выгорела на южном солнце, буквы едва различимы. Таблички Нальчика и Хабаровска совсем поблёкли — кажется, ещё немного, и надписи исчезнут полностью, останутся лишь металлические прямоугольники. Остальные информационные знаки тоже не в лучшем состоянии: некоторые покосились, на других краска выгорела, третьи покрылись ржавчиной.
А вот жалобы на высокую траву оказались преувеличением: газоны вокруг елей и табличек аккуратно скошены, видны даже свежие следы, оставленные газонокосилкой. Хотя местами, особенно в швах плиточных дорожек, трава уже начинает пробиваться снова.
Светлана Валерьевна Притула живёт в этом районе 60 лет. Она хорошо помнит, как закладывалась аллея, и следит за её состоянием.
«Здесь косят регулярно, просто из-за дождей и тепла трава быстро растёт», — рассказывает Светлана Валерьевна.
Отдельный вопрос — скамейки. Их здесь всего две, хотя некоторые ростовчане предлагают увеличить их количество.
«К лавочкам отношусь неоднозначно. С одной стороны, они нужны, но с другой — если их поставить, здесь могут собираться нерадивые горожане, бросать мусор. А это место памяти. Аллея славы», — делится наблюдениями Светлана Притула.
Жительница соседнего города Батайска Екатерина Кафтанова, которая приехала на вокзал, оценила состояние мемориала более оптимистично.
«Честно говоря, аллея ещё очень даже ничего, я видела и похуже. Цветы радуют глаз — клумбы красиво смотрятся, сразу видно, что за ними ухаживают. Уж точно лучше, чем в некоторых других местах», — ответила она.
Её мнение разделяет и молодой ростовчанин Марк.
«Очень люблю эту аллею, регулярно здесь гуляю. На самом деле, мне кажется, здесь очень ухоженно и приятно. Конечно, некоторые таблички выцвели, некоторых совсем не видно, но сама территория смотрится неплохо: деревья красивые, много цветов», — отметил парень.
Города воинской славы.
Аллея появилась в Ростове-на-Дону 1 апреля 2016 года. Её высадили прямо за стелой «Город воинской славы». Сама стела здесь стоит не просто так. Её открыли 6 мая 2010 года в преддверии 65-летия Великой Победы.
Это круглая колонна из красного гранита высотой 6,5 метра, увенчанная бронзовым гербом России. На постаменте с одной стороны размещён герб Ростова, с другой — текст указа о присвоении звания. Вокруг установлены четыре пилона с барельефами, отражающими ключевые этапы военной истории города: первые победы советской армии, освобождение в 1943 году и трудовые подвиги тыла. Среди сюжетов — боевой путь 5-го гвардейского Донского казачьего корпуса, 339-й Таманской стрелковой дивизии и других частей, а также истории партизан, пионеров-героев (Вити Черевичкина, Володи Бондаренко) и ростовчан — Героев Советского Союза.
Само же почётное звание донская столица получила указом Президента РФ в 2008 году.
Десять лет назад главы 35 российских городов, прибывшие в Ростов-на-Дону, на участке от стелы до площади у аэропорта заложили Аллею городов воинской славы. Они высадили 50 голубых елей. При этом каждая делегация установила рядом с деревом информационную табличку с названием своей малой родины.
С тех пор деревья выросли, стали сильными и красивыми, а таблички, увы, не выдержали испытания временем и донским солнцем. Учитывая, что это место — транзитный хаб для сотен гостей города, выгоревшие и ржавые таблички бросаются в глаза гораздо сильнее. Возможно, пришло время обновить их — ведь это дань памяти героям.