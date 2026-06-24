На Дону резко сократилось число профзаболеваний среди работников. По данным Роспотребнадзора общее количество выявленных случаев сократилосьЗа прошлый год количество выявленных случаев снизилось почти на две трети. Показатель упал с трех с лишним до одного заболевания на тысячу сотрудников. Примечательно, что среди женщин не зафиксировано ни одного случая, хотя годом ранее их было тринадцать. Однако полностью искоренить проблему пока не удается. Абсолютное большинство новых диагнозов — почти девяносто процентов — по-прежнему выявляют у шахтеров угольной промышленности. Также в зоне риска оказались работники котельных заводов и авиастроители.