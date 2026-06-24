На Дону полицейские раскрыли схему с поддельными медкнижками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Правоохранители пресекли деятельность группы мошенников, которые штамповали фальшивые медицинские книжки. Злоумышленники вносили в документы ложные данные о прохождении врачей. Такие подделки позволяли людям без реальных обследований устраиваться на работу в продуктовые магазины, детские учреждения и коммунальные службы. Обыски прошли при силовой поддержке Росгвардии. У фигурантов изъяли пустые бланки, печати, штампы и компьютерную технику. Одной из задержанных оказалась 41-летняя жительница Батайска, также в деле проходят сотрудники одного из федеральных медучреждений Дона. Подозреваемым уже предъявлены обвинения. Батайчанке грозит срок за подделку официальных документов, а медиков обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие продолжает устанавливать все эпизоды незаконного бизнеса.