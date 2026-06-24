Проект планировки улицы Лейтенанта Шмидта изменят в Самаре

Судя по документам, улицу Лейтенанта Шмидта ждет реконструкция на участке от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой. Работы планируют провести в 2028—2030 годах в рамках муниципальной программы. Ориентировочная площадь участка превышает 9,6 гектаров.