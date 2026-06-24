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Проект планировки улицы Лейтенанта Шмидта изменят в Самаре

В Октябрьском районе Самары хотят реконструировать улицу.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре изменят проект планировки улицы Лейтенанта Шмидта в Октябрьском районе. Соответствующие документы подготовили в мэрии. Техзадание подготовил департамент градостроительства.

Судя по документам, улицу Лейтенанта Шмидта ждет реконструкция на участке от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой. Работы планируют провести в 2028—2030 годах в рамках муниципальной программы. Ориентировочная площадь участка превышает 9,6 гектаров.

На участке проведут инженерные, экологические, гидрометеорологические изыскания и другие исследования. Всего планируется определить границы 29 участков.

Ранее в Самарской области выставили на торги участок под дома и поликлинику.