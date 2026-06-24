Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выборах в Госдуму пермских коммунистов представит руководитель фракции в региональном парламенте

Депутат регионального Законодательного собрания Анна Баранова выдвинута кандидатом на выборы в Государственную думу от КПРФ. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

Депутат регионального Законодательного собрания Анна Баранова выдвинута кандидатом на выборы в Государственную думу от КПРФ. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

По данным госпожи Барановой, она будет представлять партию в одномандатном избирательном округе № 64 и в составе федерального списка по территориальной группе № 16 (Пермский край и Удмуртская Республика). Соответствующее решение принято на партийном съезде.

Анна Баранова руководит фракцией КПРФ в региональном Законодательном собрании, где также является членом комитета по развитию инфраструктуры. Напомним, ранее стало известно, что партийный список от КПРФ в Пермском крае и Удмуртии возглавит блогер-миллионник Николай Бондаренко.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше