Ученые определили возраст древнейшего кратера на Земле

Специалисты Университета Кертина (Австралия) и Геологической службы Западной Австралии установили, что возраст старейшего кратера на Земле составляет приблизительно 3 млрд лет. Как сообщается в публикации журнала Geology, объект расположен в регионе Пилбара на северо-западе Австралии. Кратер был обнаружен в 2025 году, его диаметр достигает 40−45 км. Образование структуры произошло в начале архейской эры в результате падения крупного астероида диаметром в несколько сотен метров.