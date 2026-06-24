Ученые определили возраст древнейшего кратера на Земле

Специалисты Университета Кертина (Австралия) и Геологической службы Западной Австралии установили, что возраст старейшего кратера на Земле составляет приблизительно 3 млрд лет. Как сообщается в публикации журнала Geology, объект расположен в регионе Пилбара на северо-западе Австралии. Кратер был обнаружен в 2025 году, его диаметр достигает 40−45 км. Образование структуры произошло в начале архейской эры в результате падения крупного астероида диаметром в несколько сотен метров.
Ранее возраст кратера являлся предметом дискуссий. Согласно одним оценкам, он составлял около 3,47 млрд лет, по другим данным — 2,3−2,4 млрд лет. В ходе нового исследования ученые собрали на территории кратера кристаллы циркона. Этот прочный минерал, чей состав остается неизменным с течением времени, позволяет определить возраст окружающих пород.
Специалисты выявили, что часть цирконов имела необычную скелетообразную форму. Предположительно, они сформировались в результате разрушения, частичной перекристаллизации и повторного роста более старых минералов под воздействием интенсивного нагрева от удара. Оценка возраста данных цирконов показала, что кратер возник около 3 млрд лет назад. Анализ другого минерала — апатита, образовавшегося при движении горячих жидкостей через поврежденные породы, — подтвердил аналогичную датировку.