День молодёжи в Нижегородской области: подробная программа мероприятий

В преддверии Дня молодёжи, который отмечается ежегодно 27 июня, в Нижегородской области объявлена обширная программа мероприятий. Торжественное празднование охватит несколько городов региона, включая Нижний Новгород, Выксу, Городец, Урень и Спасское. Все события проходят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», направленного на поддержку подрастающего поколения. (6+).
Министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева подчеркнула важность праздника, отметив, что он призван объединить молодежь всей страны. Она добавила, что в этом году организаторы предлагают широкий спектр развлечений и возможностей для каждого молодого человека, независимо от места проживания.
Центральным местом празднования в Нижнем Новгороде станет Александровский сад, где разместятся активные площадки от молодежных организаций и партнеров фестиваля. Здесь же пройдет фестиваль «Наука в каждом шаге», приуроченный к Десятилетию науки и технологий. Вечером на главной сцене выступят участники арт-резиденции «Высота» и диджеи, а главным событием вечера станет концерт популярной музыкальной группы «Тима ищет свет». (6+).
Другая крупная площадка — Академия «Маяк», где состоятся образовательные и деловые мероприятия. Одним из ключевых событий станет открытый диалог с телеведущей Туттой Ларсен. (6+).
Вся программа построена на трех основных направлениях: «Мечта», «Гордость» и «Единство». Так, в рамках направления «Мечта» молодые жители столицы Приволжья смогут встретиться с представителями молодежных сообществ, посетить мастер-классы по гончарному делу и выставку достижений молодежи. Символом праздника станет «Конь-Огонь», который гости смогут разукрасить своими руками. (6+).
Направление «Гордость» акцентирует внимание на семейных ценностях, культурной преемственности и связи поколений. Оно включает знакомство с местными брендами и проектами.
В рамках направления «Единство» запланировано проведение мастер-классов по изготовлению маскировочных сеток и сбор гуманитарной помощи. Также будет организована работа волонтерского центра, написание писем бойцам и образовательная практика «Дети-детям». (6+).
Отдельным пунктом программы станут три тематических теплохода, отправляющихся от причала № 10 в Нижнем Новгороде. Каждый теплоход предложит уникальный опыт: пение песен, чтение стихов и танцы до заката. (6+).
В Выксе, признанной молодежной столицей Нижегородской области, пройдут национальные игры, мастер-классы по оказанию первой помощи и лекционные занятия от Российского общества «Знание». Завершением вечера станет выступление группы «Интонация». (6+).
Городец примет участников конкурса «Росмолодежь. Гранты», где молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет смогут получить финансовую поддержку для реализации своих идей. Максимальная сумма гранта составит 1,5 миллиона рублей. (6+).
Спасское и Урень порадуют практическими семинарами, мастер-классами по съемкам видеороликов и фотопечати, а также выступлениями лекторов Российского общества «Знание». (6+).
Более подробную информацию и ссылку на обязательную регистрацию можно найти в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что Нижегородская область присоединится к всероссийскому фестивалю «День молодежи-2026».