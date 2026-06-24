День молодёжи в Нижегородской области: подробная программа мероприятий

Центральным местом празднования в Нижнем Новгороде станет Александровский сад, где разместятся активные площадки от молодежных организаций и партнеров фестиваля. Здесь же пройдет фестиваль «Наука в каждом шаге», приуроченный к Десятилетию науки и технологий. Вечером на главной сцене выступят участники арт-резиденции «Высота» и диджеи, а главным событием вечера станет концерт популярной музыкальной группы «Тима ищет свет». (6+).