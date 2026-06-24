В Госдуме предложили ввести федеральный реестр потерянных домашних животных

По мнению авторов, реализация инициативы позволит сократить время поиска питомцев, повысить вероятность их возврата владельцам в первые дни после пропажи, снизить нагрузку на приюты и волонтеров, уменьшить число животных, переходящих в категорию безнадзорных, а также создать единый понятный алгоритм действий для граждан, органов местного самоуправления, ветеринарных организаций и приютов.