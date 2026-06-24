Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ввести федеральный реестр потерянных домашних животных

В Госдуме предложили ввести реестр пропавших и найденных домашних животных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных.

Соответствующее обращение на имя главы Минприроды РФ Александра Козлова имеется в распоряжении РИА Новости.

«Учитывая изложенное, прошу вас… рассмотреть возможность создания федерального реестра потерянных и найденных домашних животных, предусматривающего размещение сведений о пропавших и найденных питомцах, поиск по фотографии, описанию, месту, чипу, клейму или иному идентификатору», — говорится в обращении.

Депутаты уточнили, что реестр можно интегрировать в портал «Госуслуги», региональные цифровые сервисы, приюты, ветеринарные организации и органы местного самоуправления.

По мнению авторов, реализация инициативы позволит сократить время поиска питомцев, повысить вероятность их возврата владельцам в первые дни после пропажи, снизить нагрузку на приюты и волонтеров, уменьшить число животных, переходящих в категорию безнадзорных, а также создать единый понятный алгоритм действий для граждан, органов местного самоуправления, ветеринарных организаций и приютов.