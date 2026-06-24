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Нижегородец ударил незнакомца ножом во время ссоры на проспекте Гагарина

Полицейские задержали нижегородца, который ударил в живот ножом незнакомца во время ссоры.

Источник: Живем в Нижнем

Полицейские задержали нижегородца, который ударил в живот ножом незнакомца во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Конфликт произошел 22 июня на проспекте Гагарина в областном центре. 39-летний местный житель ударил ножом ранее незнакомого мужчину и скрылся с места преступления.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему помогли медики. Полицейские задержали нападавшего — теперь мужчине грозит до 15 лет колонии по статье о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, нижегородские полицейские задержали разбившего камеру хулигана. Он повредил комплекс видеонаблюдения в подземном переходе.