Воронежский «Буран» обменял японского форварда на призера первенства мира

В сезоне-2019/20 Устименко выступал за «Рединг Роялс» в ECHL и «Лихай Вэлли Фантомс» в AHL. В январе 2020-го года был признан лучшим голкипером месяца в ECHL. В сезоне-2022/23 в составе челябинского «Трактора» сыграл 11 матчей в КХЛ. Затем в его карьере были челябинский «Челмет», «Рязань-ВДВ», «Норильск», «Челны» из Набережных Челнов и пермский «Молот».