Маршрут № 202 для дачников запустят в Кстовском районе в июле

Сезонный маршрут № 202 для дачников запустят в Кстовском районе Нижнего Новгорода в июле. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем.
Автобусы будут связывать Кстово с промышленным районом и садовыми товариществами «Отдых» и «Березка». Транспорт запустят по маршруту автостанция — сады.
Автобусы будут курсировать до 30 сентября. В ближайшее время планируется провести электронный конкурс для определения перевозчика и заключения с ним контракта.
Напомним, нижегородцы не смогут платить за проезд наличными с 1 июля. Со следующего месяца в автобусах будут принимать только банковские и или транспортные карты.