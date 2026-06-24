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Маршрут № 202 для дачников запустят в Кстовском районе в июле

Сезонный маршрут № 202 для дачников запустят в Кстовском районе Нижнего Новгорода в июле.

Источник: Живем в Нижнем

Сезонный маршрут № 202 для дачников запустят в Кстовском районе Нижнего Новгорода в июле. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем.

Автобусы будут связывать Кстово с промышленным районом и садовыми товариществами «Отдых» и «Березка». Транспорт запустят по маршруту автостанция — сады.

Автобусы будут курсировать до 30 сентября. В ближайшее время планируется провести электронный конкурс для определения перевозчика и заключения с ним контракта.

Напомним, нижегородцы не смогут платить за проезд наличными с 1 июля. Со следующего месяца в автобусах будут принимать только банковские и или транспортные карты.