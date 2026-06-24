В мексиканских джунглях обнаружили нетронутое поселение майя

В биосферном заповеднике Калакмуль в мексиканском штате Кампече археологи обнаружили ранее не исследованный город цивилизации майя. Как сообщает Spiegel, комплекс площадью около 15 гектаров, датируемый периодом с VII по X век нашей эры, получил название Минанбе, что в переводе означает «Нет пути».
Международная группа исследователей под руководством археолога Ивана Шпрайца пробиралась через джунгли для доступа к месту раскопок. В ходе работ были найдены 13-метровый пирамидальный храм, дворцы, площади, алтари, водные каналы, а также камень с изображением сцены обезглавливания. Для изучения руин специалисты применяли современные лазерные технологии.
Министр культуры Клаудия Куриэль де Икаса отметила, что обнаруженные памятники и тексты предоставляют ученым новые данные о последних веках существования этой древней цивилизации. Руководитель экспедиции пояснил, что доступ к объекту был крайне затруднен, в связи с чем для него было символически выбрано имя Минанбе. Археолог признался, что для участников экспедиции стало большим сюрпризом то, что поселение осталось абсолютно нетронутым и не разграбленным.
Данное открытие стало вторым подобным за последнюю неделю, при этом оба объекта находятся на востоке страны на расстоянии около тысячи километров друг от друга. Второй комплекс, обнаруженный в штате Веракрус, состоит из круглых камней и монолита и относится к более раннему периоду — между III и VII веками. Ответственный за те раскопки археолог сообщил, что это необычное сооружение, и пока у исследователей нет доказательств его связи с другими найденными городами майя.