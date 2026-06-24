В мексиканских джунглях обнаружили нетронутое поселение майя

Данное открытие стало вторым подобным за последнюю неделю, при этом оба объекта находятся на востоке страны на расстоянии около тысячи километров друг от друга. Второй комплекс, обнаруженный в штате Веракрус, состоит из круглых камней и монолита и относится к более раннему периоду — между III и VII веками. Ответственный за те раскопки археолог сообщил, что это необычное сооружение, и пока у исследователей нет доказательств его связи с другими найденными городами майя.