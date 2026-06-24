Симоньян рассказала, к чему приводит историческая амнезия

Главный редактор выступила модератором сессии «Историческая амнезия Европы» в рамках Петербургского международного юридического форума. Говоря о важности сохранения исторической памяти, Симоньян, в школьные годы учившаяся по обмену в США, вспомнила произошедший много лет спустя разговор со своей американской учительницей, которая не поверила ей, что Вашингтон бомбил Белград. Главный редактор тогда предложила ей проверить информацию о бомбежках Югославии в интернете — и через 20 минут та «вернулась белая как полотно».