Симоньян рассказала, к чему приводит историческая амнезия

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Историческая амнезия в конечном итоге приводит к расчеловечиванию, убеждена главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
Главный редактор выступила модератором сессии «Историческая амнезия Европы» в рамках Петербургского международного юридического форума. Говоря о важности сохранения исторической памяти, Симоньян, в школьные годы учившаяся по обмену в США, вспомнила произошедший много лет спустя разговор со своей американской учительницей, которая не поверила ей, что Вашингтон бомбил Белград. Главный редактор тогда предложила ей проверить информацию о бомбежках Югославии в интернете — и через 20 минут та «вернулась белая как полотно».
«Она была в шоке, что она об этом не знала. Вот это называется амнезия. Историческая амнезия, которая приводит к расчеловечиванию человечества. Потому что человеческую общность таковой делает общая память, то есть история», — сказала Симоньян.
ПМЮФ проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.