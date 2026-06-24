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Симоньян рассказала, к чему приводит историческая амнезия

Симоньян: историческая амнезия приводит к расчеловечиванию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Историческая амнезия в конечном итоге приводит к расчеловечиванию, убеждена главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Главный редактор выступила модератором сессии «Историческая амнезия Европы» в рамках Петербургского международного юридического форума. Говоря о важности сохранения исторической памяти, Симоньян, в школьные годы учившаяся по обмену в США, вспомнила произошедший много лет спустя разговор со своей американской учительницей, которая не поверила ей, что Вашингтон бомбил Белград. Главный редактор тогда предложила ей проверить информацию о бомбежках Югославии в интернете — и через 20 минут та «вернулась белая как полотно».

«Она была в шоке, что она об этом не знала. Вот это называется амнезия. Историческая амнезия, которая приводит к расчеловечиванию человечества. Потому что человеческую общность таковой делает общая память, то есть история», — сказала Симоньян.

ПМЮФ проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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