Власти планируют продолжить заказ модульных женских консультаций для городов области

Опыт Гвардейска по монтажу модульных зданий женских консультаций планируют продолжить и в других муниципалитетах. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».
«По опыту, который мы сейчас реализуем (женская консультация в Гвардейске), будет дальнейшее развитие данной программы. В прошлом году мы оснастили четыре женские консультации в Калининградской области, отремонтировали женскую консультацию в межрайонной больнице. В дальнейшем в рамках нацпроекта мы будем реализовывать такие мероприятия и в других районах Калининградской области», — пообещал министр.
Он также сообщил, что в Гвардейске уже приступили к монтажу ЖК.
«До конца года по проекту необходимо возвести и ввести в эксплуатацию новую женскую консультацию, где будут размещены и кабинеты акушеров-гинекологов, и кабинет УЗИ. Все необходимые обследования в женской консультации можно будет пройти», — отметил Сергей Дмитриев.
Контракт на поставку и монтаж модульного здания женской консультации Гвардейская ЦРБ заключила 17 мая 2026 года с Максимом Мелентьевым. На участие в торгах поступило три заявки. Одну из них отклонили в связи с непредоставлением необходимой информации и документов. Победитель снизил начальную стоимость контракта с 93,5 до 88,8 млн рублей. На работы отводится 150 дней. Они проводятся на ул. Тельмана, 22. В составе модульного здания женской консультации будут оборудованы кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, процедурный кабинет, дневной стационар, игровая зона для детей, комната матери и ребёнка, а также кабинет психологической помощи и колясочная. Анонс закупки был размещён на сайте регионального центра торгов в апреле 2026 года.