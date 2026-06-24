Власти планируют продолжить заказ модульных женских консультаций для городов области

Контракт на поставку и монтаж модульного здания женской консультации Гвардейская ЦРБ заключила 17 мая 2026 года с Максимом Мелентьевым. На участие в торгах поступило три заявки. Одну из них отклонили в связи с непредоставлением необходимой информации и документов. Победитель снизил начальную стоимость контракта с 93,5 до 88,8 млн рублей. На работы отводится 150 дней. Они проводятся на ул. Тельмана, 22. В составе модульного здания женской консультации будут оборудованы кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, процедурный кабинет, дневной стационар, игровая зона для детей, комната матери и ребёнка, а также кабинет психологической помощи и колясочная. Анонс закупки был размещён на сайте регионального центра торгов в апреле 2026 года.