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В Челябинске проверили ход работ на объектах благоустройства

С 1 июля откроют новую площадку на улице Красноармейской.

Глава Челябинска Алексей Лошкин проверил ход работ на территориях, которые благоустраивают при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.

За обновление этих территорий проголосовали местные жители в 2025 году. Одна из них — сквер в границах улиц Васенко, Коммуны и Елькина в Центральном районе города.

«Совсем скоро жители получат уютную зеленую зону в деловом центре города, где главным вновь станет пешеход, а не автомобили. В центре сквера, как и раньше, будет водный объект, но уже современный», — отметил Алексей Лошкин.

Продолжается также благоустройство пешеходной части улицы Свободы. На территории уже сделали отдельную дорожку для велосипедов и средств индивидуальной мобильности, обновили тропинки, установили скамейки, смонтировали современное наружное освещение и видеонаблюдение, а также провели озеленение. Кроме того, с 1 июля откроют новую площадку на улице Красноармейской.

Напомним, всего в этом сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят 19 территорий. На каждой из локаций размещен паспорт объекта с QR-кодом. С его помощью горожане могут оставлять отзывы о ходе работ.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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