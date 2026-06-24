В Челябинске проверили ход работ на объектах благоустройства

Продолжается также благоустройство пешеходной части улицы Свободы. На территории уже сделали отдельную дорожку для велосипедов и средств индивидуальной мобильности, обновили тропинки, установили скамейки, смонтировали современное наружное освещение и видеонаблюдение, а также провели озеленение. Кроме того, с 1 июля откроют новую площадку на улице Красноармейской.