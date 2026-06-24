В Челябинске проверили ход работ на объектах благоустройства

Глава Челябинска Алексей Лошкин проверил ход работ на территориях, которые благоустраивают при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
За обновление этих территорий проголосовали местные жители в 2025 году. Одна из них — сквер в границах улиц Васенко, Коммуны и Елькина в Центральном районе города.
«Совсем скоро жители получат уютную зеленую зону в деловом центре города, где главным вновь станет пешеход, а не автомобили. В центре сквера, как и раньше, будет водный объект, но уже современный», — отметил Алексей Лошкин.
Продолжается также благоустройство пешеходной части улицы Свободы. На территории уже сделали отдельную дорожку для велосипедов и средств индивидуальной мобильности, обновили тропинки, установили скамейки, смонтировали современное наружное освещение и видеонаблюдение, а также провели озеленение. Кроме того, с 1 июля откроют новую площадку на улице Красноармейской.
Напомним, всего в этом сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят 19 территорий. На каждой из локаций размещен паспорт объекта с QR-кодом. С его помощью горожане могут оставлять отзывы о ходе работ.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.