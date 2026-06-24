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Волгоградец оскорбил мальчика за езду на велосипеде и получил штраф

Житель Быково заплатит 3 тысячи рублей за грубые слова в адрес 13-летнего подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области мужчину наказали за оскорбление ребенка. Инцидент произошел в рабочем поселке Быково, где 58-летний местный житель накричал на 13-летнего мальчика, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

Поводом для грубости стала обычная детская шалость: подросток катался на велосипеде рядом с забором частного дома. Взрослому это не понравилось, и он в грубой и неприличной форме оскорбил ребенка. Родители мальчика обратились в прокуратуру с жалобой. Ведомство провело проверку и инициировало привлечение мужчины к ответственности. Мировой судья признал его виновным в оскорблении и назначил штраф в 3 тысячи рублей.