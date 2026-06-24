Для предпринимателей Прикамья проведут вебинар по выходу на рынок Камбоджи

В прямом эфире независимый зарубежный представитель протестирует продукцию участников и даст открытую обратную связь о том, насколько она может быть востребована у него на родине. Для предпринимателей это уникальная возможность взглянуть на свой товар глазами зарубежного потребителя, оценить его сильные и слабые стороны для потенциального экспорта через маркетплейсы.