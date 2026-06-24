Для предпринимателей Прикамья проведут вебинар по выходу на рынок Камбоджи

Вебинар по выходу на рынок Камбоджи организуют для предпринимателей Пермского края 29 июня в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.
В прямом эфире независимый зарубежный представитель протестирует продукцию участников и даст открытую обратную связь о том, насколько она может быть востребована у него на родине. Для предпринимателей это уникальная возможность взглянуть на свой товар глазами зарубежного потребителя, оценить его сильные и слабые стороны для потенциального экспорта через маркетплейсы.
Кроме того, участники получат конкретные рекомендации по адаптации продукта, описанию и маркетингу для зарубежного онлайн-покупателя.
Мероприятие пройдет 29 июня с 14:00 до 16:00. Регистрация для участия доступна по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.