Власти Ростовской области сообщили о готовности к летней жаре 2026 года

— Мы не просто готовимся к жаре, мы строим систему, которая не должна подвести даже при +40 градусах. Необходимо наладить устойчивую энергосистему, которая работает без сбоев даже в экстремальных условиях, — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.