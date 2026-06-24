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Калининградцу вернули 907 тысяч рублей за лодку, проданную без сертификата соответствия

Мужчина не смог зарегистрировать лодочку в реестре маломерных судов.

Калининградец купил лодку с мотором и прицеп для нее, выложив более 907 тысяч рублей, но не смог ее зарегистрировать, как того требует закон. Вернуть деньги тоже не получилось, тогда пришлось обращаться за помощью в отдел защиты прав потребителей.

Как рассказали в Роспотребнадзоре региона, чтобы официально зарегистрировать лодку в реестре маломерных судов, нужен сертификат соответствия. Рыбак обратился в магазин с просьбой предоставить документ, но получил отказ. Вернуть деньги ему тоже отказались.

В итоге только специалистам Роспотребнадзора удалось урегулировать спор, и магазин вернул в досудебном порядке оплаченные потребителем 907 с лишним тысяч.

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