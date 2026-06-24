Калининградцу вернули 907 тысяч рублей за лодку, проданную без сертификата соответствия

Калининградец купил лодку с мотором и прицеп для нее, выложив более 907 тысяч рублей, но не смог ее зарегистрировать, как того требует закон. Вернуть деньги тоже не получилось, тогда пришлось обращаться за помощью в отдел защиты прав потребителей.