Что делать, когда ребенок кричит в магазине. Названа причина истерики

После того как «буря утихнет», не стоит возвращаться в магазин. Ребенку следует сказать, к примеру, что он расстроился, потому что хотел машинку. «Я понимаю, но мы договаривались, сегодня только продукты. И все, без всяких нотаций», — подчеркнул врач.