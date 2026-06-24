Что делать, когда ребенок кричит в магазине. Названа причина истерики

Что делать, когда ребенок кричит в магазине, требует игрушку или сладость, падает на пол, объяснил в программе «Родительский контроль» на Радио РБК Борис Олейников, детский нейрохирург, серфер и многодетный отец.
«Вы краснеете, слышите шепот, чувствуете себя ужасным родителем», — заявил многодетный отец.
Борис Олейников напомнил, что префронтальная кора, центр контроля, у ребенка еще не развита, а зона немедленного вознаграждения работает на полную.
«Он видит, хочет, требует. Задержка удовольствия для него невозможна. Истерика — не манипуляция, это перегрузка нервной системы», — подчеркнул детский нейрохирург.
В подобной ситуации Борис Олейников рекомендовал забыть о том, что подумают люди.
«Ваша задача не публика, а ребенок. Стыд мешает адекватно реагировать. Не пытайтесь договориться логикой в разгар истерики: амигдала (отдел мозга.— РБК Life) заблокировала префронтальную кору — он вас не слышит. Просто возьмите на руки. Унесите в тихое место. Сядьте рядом. Дышите спокойно. Ваше спокойное тело — главный успокоитель для него», — дополнил нейрохирург.
После того как «буря утихнет», не стоит возвращаться в магазин. Ребенку следует сказать, к примеру, что он расстроился, потому что хотел машинку. «Я понимаю, но мы договаривались, сегодня только продукты. И все, без всяких нотаций», — подчеркнул врач.
Кроме того, потребуется и профилактика. Перед походом в магазин следует договориться с ребенком, что все покупки будут обговорены заранее. Если он будет следовать договору, то, возможно, получит вознаграждение. «Дайте ему маленькую зону выбора», — дополнил нейрохирург.
Он также рекомендовал не ходить в магазин голодным и уставшим, так как это «гарантия срыва». «Истерика в магазине — не диагноз “плохой родитель”. Это норма развития», — заметил Борис Олейников.
По его мнению, спокойствие родителя превратит хаос в опыт.