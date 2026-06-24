Поликлиника Тольятти получила 10 новых автомобилей

Благодаря нацпроекту и модернизации первичного звена здравоохранения в Тольяттинскую городскую поликлинику № 3 за последние три года поставлены 10 новых автомобилей. Из них пять — в 2023 году, четыре — в 2024-м и один — в 2025-м.