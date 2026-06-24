Воронежские «Минудобрения» хотят возобновить взыскание 30 млрд с украинского бизнесмена

АО «Минудобрения» (его мажоритарными акционерами ранее СМИ называли структуры Аркадия Ротенберга) и ООО «Россошанский агротрейд» обратились в Арбитражный суд Воронежской области с заявлениями о восстановлении пропущенного срока предъявления к взысканию более 30 млрд руб. с зарегистрированной на Кипре Ostchem Holding Limited, входящей в холдинг Ostchem и Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Заявление поступило в суд в июне, заседание по нему пройдет 25-го числа. Речь идет о процедуре, позволяющей взыскателю возобновить право на исполнение судебного решения — предъявление исполнительного листа. По закону у «Минудобрений» было три года, однако после истечения этого срока взыскание через Федеральную службу судебных приставов или кредитные организации возможно только с одобрения суда.
Как в 2023 году сообщал «Ъ-Черноземье», Ostchem Holding Limited не стала оспаривать решение Арбитражного суда Воронежской области о выплате «Минудобрениям» 30 млрд руб. Структуры господина Фирташа ранее были совладельцами россошанского предприятия. Холдинг Ostchem объединяет ключевые мощности Украины по производству азотных удобрений.
Уточнялось, что «Минудобрения» и дочерняя структура «Россошанский агротрейд» в рамках двух связанных судебных процессов обращались с заявлениями о выдаче исполнительных листов. И получили их практически сразу после вынесения решения.
Россошанский химзавод добился досрочного взыскания с офшорной компании украинского миллиардера накопившихся с 2011 года долгов, ссылаясь на риски уничтожения активов ответчика во время спецоперации. В рамках спора в арбитраже были раскрыты несколько схем взаимодействия «Минудобрений» с компаниями господина Фирташа, которые были торговыми партнерами предприятия в то время, когда им владели структуры господина Ротенберга. Связанные с Ostchem трейдеры удобрений пять лет копили долги, неоднократно договаривались об их переуступке и сдвигали сроки расчетов, однако риски спецоперации на Украине стали основанием для взыскания.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».