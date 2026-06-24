Воронежские «Минудобрения» хотят возобновить взыскание 30 млрд с украинского бизнесмена

Россошанский химзавод добился досрочного взыскания с офшорной компании украинского миллиардера накопившихся с 2011 года долгов, ссылаясь на риски уничтожения активов ответчика во время спецоперации. В рамках спора в арбитраже были раскрыты несколько схем взаимодействия «Минудобрений» с компаниями господина Фирташа, которые были торговыми партнерами предприятия в то время, когда им владели структуры господина Ротенберга. Связанные с Ostchem трейдеры удобрений пять лет копили долги, неоднократно договаривались об их переуступке и сдвигали сроки расчетов, однако риски спецоперации на Украине стали основанием для взыскания.