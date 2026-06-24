Спортивная школа № 9 в Нижнем Новгороде получит новые классы для шахматистов

«Шахматы — это игра для умных и сильных духом. В этой школе воспитывают именно таких людей, и наша задача — помочь им с условиями. Ремонт идёт по плану. Уже видно, как классы понемногу преображаются. В сентябре здесь закипит жизнь — новые ученики, турниры, встречи. Это и есть главный результат нашей общей работы», — отметил Максим Ребров.