Спортивная школа № 9 в Нижнем Новгороде получит новые классы для шахматистов

В сентябре в Нижнем Новгороде откроются новые помещения для шахматистов. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области. Обновлённые классы готовят для спортивной школы № 9, единственной в верхней части города, где преподают шахматы.
23 июня депутат и руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров посетил спортивную школу № 9, чтобы проверить ход ремонта новых площадей, переданных учреждению в конце 2025 года. На эти работы он выделил 1,2 млн рублей из депутатского фонда. После передачи дополнительных помещений на улице Студёной общая площадь школы увеличилась на 600 квадратных метров.
Сейчас в здании завершают подготовку четвертого этажа, а на третьем площадью 185,8 кв. м предстоит заменить системы освещения и электроснабжения, установить новые окна и двери, смонтировать видеонаблюдение, обновить сантехнику и выполнить косметическую отделку. По словам Максима Реброва, ремонт идёт по графику, а уже в сентябре здесь начнётся полноценная учебная и турнирная жизнь.
«Шахматы — это игра для умных и сильных духом. В этой школе воспитывают именно таких людей, и наша задача — помочь им с условиями. Ремонт идёт по плану. Уже видно, как классы понемногу преображаются. В сентябре здесь закипит жизнь — новые ученики, турниры, встречи. Это и есть главный результат нашей общей работы», — отметил Максим Ребров.
Открытие обновлённых помещений запланировано на сентябрь 2026 года. После завершения ремонта школа сможет принять первых учеников в современных классах и расширить возможности для тренировок и соревнований.
Ранее сообщалось, что воспитанница нижегородской спортшколы № 9 Кристина Завиваева завоевала «бронзу» на Первенстве России по шахматам.