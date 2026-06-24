Пьяная мать без прав ездила с годовалым ребенком по Лесосибирску

В Лесосибирске инспекторы пресекли поездку пьяной матери. В МВД Красноярского края рассказали, что автомобиль Mitsubishi Airtrek сотрудники остановили для проверки.
Оказалось, что за рулем сидела 44-летняя женщина. Прав у нее не было, а иномарка принадлежит знакомому. Горожанка прошла проверку с помощью прибора — содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,81 миллиграмма на литр (допустимая норма — 0,16).
Кроме того, в салоне автомобиля находилась годовалая дочь женщины. Несмотря на наличие детского кресла, ребенка перевозили с нарушением правил безопасности — малышка находилась на руках у пассажира.
На мать составили протоколы за пьяную езду и нарушение правил перевозки. Также к ответственности привлекут владельца иномарки.