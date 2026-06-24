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В КНР одобрили первую в мире терапию CAR-T для лечения солидных опухолей

Инновационный подход предназначен для лечения рака желудка поздней стадии и аденокарциномы пищеводно-желудочного перехода, пишет газета China Daily.

ШАНХАЙ, 24 июня. /ТАСС/. Китайский медицинский регулятор одобрил применение первой в мире терапии клетками CAR-T для лечения солидных опухолей. Об этом сообщила газета China Daily.

Терапия CAR-T предполагает сбор Т-клеток из крови пациента, их генетическую модификацию и повторное введение в организм для атаки раковых клеток.

Инновационный подход разработан дочерней компанией шанхайского холдинга CARsgen Therapeutics. Он предназначен для лечения рака желудка поздней стадии и аденокарциномы пищеводно-желудочного перехода.

Как отмечают медики, пациенты с этими видами онкологических заболеваний сталкиваются с неблагоприятным прогнозом и крайне ограниченными терапевтическими возможностями. Новый инъекционный препарат помогает восполнить критический пробел в удовлетворении этой клинической потребности, пишет издание.