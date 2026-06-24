В КНР одобрили первую в мире терапию CAR-T для лечения солидных опухолей

Как отмечают медики, пациенты с этими видами онкологических заболеваний сталкиваются с неблагоприятным прогнозом и крайне ограниченными терапевтическими возможностями. Новый инъекционный препарат помогает восполнить критический пробел в удовлетворении этой клинической потребности, пишет издание.