В Петербурге отреставрируют икону Божией Матери «Милующая»

— Во внутреннем пространстве храма продолжаются работы по реставрации убранства. Завершается золочение фонов росписей «Успение Богоматери» и «Преображение Господне», реставраторы занимаются прорисовкой ликов и колорированием росписи «Крещение Христа». Также продолжается роспись орнаментов в центральном барабане купола, а штукатурные работы в подвальных помещениях — в завершающей стадии, — рассказали в пресс-службе Смольного.