В Калининграде 25 июня планируют проверить систему оповещения

В четверг, 25 июня, в Калининграде вновь планируют провести проверку системы оповещения. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
«Завтра с 14 до 17 в городе проверят систему оповещения. Сирены намерены включать кратковременно, не более чем на 10 секунд.», — говорится в сообщении.
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