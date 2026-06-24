В Норильске изъяли огромную партию незаконных товаров с никотином на 100 млн рублей (видео)

По предварительным данным, с 2025 года фигуранты через интернет закупали у анонимных продавцов жидкости для электронных испарителей, снюсы, никотиновые пластинки, яблоки в никотине и другие аналогичные товары без необходимой маркировки. Затем продукцию перевозили в Норильск, Дудинку, Евпаторию и Москву. Оттуда ее распределяли по местным торговым сетям для розничной продажи.