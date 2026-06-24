В Петербурге ушел из жизни 100-летний ветеран войны

После войны более 30 лет проработал в ЦНИИ «Электроприбор» мастером типографии (ведущий государственный научный центр Российской Федерации в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской радиосвязи) на Петроградской стороне. Ветеран часто выступал перед школьниками на уроках мужества. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким ветерана.