Мужчину без сознания несли в скорую: что известно о пожаре на Нарвской, где горела квартира (видео с места ЧП)

Судя по всему, он был без сознания. Дети подбегали и рассказывали, что в сгоревшей квартире «жил дедушка» и якобы там взорвалась микроволновка. Видимо, на тот момент кого-то из жильцов на месте не было: пожарные спрашивали, кто из этого дома, но все молчали", — рассказала свидетельница ЧП.