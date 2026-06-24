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Мужчину без сознания несли в скорую: что известно о пожаре на Нарвской, где горела квартира (видео с места ЧП)

В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего.

Источник: Клопс.ru

67-летний хозяин горевшей квартиры на ул. Нарвской в Калининграде находится на лечении в состоянии средней степени тяжести. Об этом «Клопс» сообщили в минздраве. Очевидцы рассказали, как спасали пострадавшего.

Калининградка Елена (имя изменено) живёт в соседнем доме. Вечером в понедельник, 22 июня, она приехала с работы. Было около 21:00. Елена увидела около трёхэтажки пожарных и толпу зевак.

"Как я поняла, к тому моменту пожар почти потушили. Из окон на третьем этаже выкидывали тлеющие вещи.

Рядом стояла машина с надписью «Реанимация», к ней на носилках несли пострадавшего мужчину.

Судя по всему, он был без сознания. Дети подбегали и рассказывали, что в сгоревшей квартире «жил дедушка» и якобы там взорвалась микроволновка. Видимо, на тот момент кого-то из жильцов на месте не было: пожарные спрашивали, кто из этого дома, но все молчали", — рассказала свидетельница ЧП.

Как стало известно от источника в экстренных службах региона, пострадавший мужчина не получил ожогов. Он проходит лечение в терапевтическом отделении больницы в связи с отравлением продуктами горения.

Как пояснили в ГУ МЧС по Калининградской области, точная причина возгорания будет известна после проведения пожаро-технической экспертизы.

В Калининграде на ул. Нарвской в понедельник, 22 июня, горела трёхкомнатная квартира на последнем этаже трёхэтажного дома. Огонь охватил комнату площадью 20 «квадратов».

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