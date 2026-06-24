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Мошенники выманили почти 35 млн рублей у нижегородцев за неделю

Мошенники украли у жителей Нижегородской области почти 35 млн рублей на прошлой неделе.

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники украли у жителей Нижегородской области почти 35 млн рублей на прошлой неделе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Всего полицейские зарегистрировали 46 случаев мошенничества. Чаще всего аферисты выманивали у нижегородцев деньги при онлайн-покупках, под предлогом дополнительного заработка и с помощью схемы со звонком из банка.

Например, 32-летняя нижегородка лишилась более 7 млн рублей в попытке заработать на инвестициях. Большая часть украденных денег была оформлена в кредит.

Нижегородские полицейские вновь напомнили, что сотрудники банка и правоохранители никогда не просят совершать манипуляции с деньгами по телефону. Граждан просят быть бдительными и не сообщать незнакомцам личные данные.

Напомним, 63-лентяя нижегородка лишилась 3,5 млн рублей из-за мошенников.