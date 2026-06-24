В мэрии Калининграда рассказали о новой машине-амфибии, которая будет чистить пруды

Для предприятия «Гидротехник» закупили новую технику, в том числе машину-амфибию «Портум 1200». Это аппарат, который может работать и в воде, и на суше, преодолевать топкие болота и размытые берега. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
«С помощью навесного оборудования машина выполняет очистку водоемов, землеройные работы, ликвидацию нефтяных разливов, рекультивацию территорий и перевозку грузов», — рассказали в мэрии.
Очищать будут городские пруды. Например, озеру Поплавок регулярно требуется очистка от водорослей.
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