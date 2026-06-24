В мэрии Калининграда рассказали о новой машине-амфибии, которая будет чистить пруды

Для предприятия «Гидротехник» закупили новую технику, в том числе машину-амфибию «Портум 1200». Это аппарат, который может работать и в воде, и на суше, преодолевать топкие болота и размытые берега. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.